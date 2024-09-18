search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferguson Plc.(FERG-US)EPS預估下修至10.26元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 04:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ferguson Plc.(FERG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.48元下修至10.26元，其中最高估值11.15元，最低估值9.64元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.15(11.15)12.4913.34
最低值9.64(10.05)10.8513.34
平均值10.34(10.51)11.6613.34
中位數10.26(10.48)11.6813.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值324.34億350.29億347.46億
最低值301.54億317.33億347.46億
平均值308.37億328.61億347.46億
中位數306.29億326.62億347.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.286.759.759.12
營業收入218.19億227.92億285.66億297.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Ferguson Plc.(FERG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFERG

相關行情

台股首頁我要存股
Ferguson Plc.207.064.99%

延伸閱讀


Empty