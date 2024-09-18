鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferguson Plc.(FERG-US)EPS預估下修至10.26元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 04:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ferguson Plc.(FERG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.48元下修至10.26元，其中最高估值11.15元，最低估值9.64元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.15(11.15)
|12.49
|13.34
|最低值
|9.64(10.05)
|10.85
|13.34
|平均值
|10.34(10.51)
|11.66
|13.34
|中位數
|10.26(10.48)
|11.68
|13.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|324.34億
|350.29億
|347.46億
|最低值
|301.54億
|317.33億
|347.46億
|平均值
|308.37億
|328.61億
|347.46億
|中位數
|306.29億
|326.62億
|347.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.28
|6.75
|9.75
|9.12
|營業收入
|218.19億
|227.92億
|285.66億
|297.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Ferguson Plc.(FERG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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