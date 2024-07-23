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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至4.09元，預估目標價為37.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:15

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.18元下修至4.09元，其中最高估值5.86元，最低估值2.59元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.86(5.86)7.097.346.07
最低值2.59(2.59)2.251.623.16
平均值4.14(4.19)4.684.354.18
中位數4.09(4.18)4.644.353.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值96.17億108.80億110.10億94.78億
最低值81.68億81.06億79.00億87.13億
平均值89.29億95.36億93.85億90.96億
中位數88.68億94.68億91.17億90.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-9.43-12.862.5911.029.25
營業收入63.15億44.35億79.85億110.75億82.79億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPA

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