鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至4.18元，預估目標價為37.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.25元下修至4.18元，其中最高估值5.86元，最低估值2.59元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.86(5.86)
|7.32
|7.17
|6.07
|最低值
|2.59(2.59)
|2.25
|1.62
|3.16
|平均值
|4.2(4.22)
|4.79
|4.34
|4.18
|中位數
|4.18(4.25)
|4.67
|4.35
|3.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|96.17億
|108.80億
|110.10億
|94.78億
|最低值
|81.68億
|81.06億
|79.00億
|87.13億
|平均值
|89.43億
|95.61億
|93.66億
|90.96億
|中位數
|88.73億
|94.68億
|91.17億
|90.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.43
|-12.86
|2.59
|11.02
|9.25
|營業收入
|63.15億
|44.35億
|79.85億
|110.75億
|82.79億
詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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