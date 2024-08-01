search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為4.76元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.38元上修至0.39元，其中最高估值0.43元，最低估值0.36元，預估目標價為4.76元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.43(0.4)0.470.510.52
最低值0.36(0.36)0.390.380.52
平均值0.39(0.38)0.430.460.52
中位數0.39(0.38)0.420.460.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值194.80億198.96億220.60億644.65億
最低值172.75億179.72億188.46億644.65億
平均值184.13億191.90億201.47億644.65億
中位數184.18億193.58億201.33億644.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.330.350.370.320.37
營業收入350.33億286.25億265.75億371.60億551.97億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMFG

相關行情

台股首頁我要存股
瑞穗金融集團4.6156.83%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty