鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為4.82元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.39元上修至0.4元，其中最高估值0.46元，最低估值0.36元，預估目標價為4.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.46(0.43)
|0.47
|0.51
|0.52
|最低值
|0.36(0.36)
|0.39
|0.38
|0.52
|平均值
|0.4(0.39)
|0.43
|0.46
|0.52
|中位數
|0.4(0.39)
|0.43
|0.46
|0.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|195.31億
|199.47億
|221.18億
|644.65億
|最低值
|172.75億
|179.72億
|188.46億
|644.65億
|平均值
|184.30億
|192.07億
|201.58億
|644.65億
|中位數
|184.18億
|193.58億
|201.33億
|644.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.33
|0.35
|0.37
|0.32
|0.37
|營業收入
|350.33億
|286.25億
|265.75億
|371.60億
|556.16億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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