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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.48%，報33.35元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 20:50


截至台北時間17日20:50，美元/泰銖上漲0.16點漲幅達0.48%，暫報33.35點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.05%
  • 近 1 週：-1.95%
  • 近 3 月：-9.44%
  • 近 6 月：-7.45%
  • 今年以來：-3.38%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.04%
  • 美元/韓元相關性0.64，本日上漲0.16%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日上漲0.24%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.66，本日上漲0.18%
  • 英鎊/美元相關性-0.63，本日上漲0.06%
  • 澳元/美元相關性-0.58，本日上漲0.02%

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美元/泰銖33.370.54%
韓元/美元0.000756960.00%
紐元/美元0.6184-0.23%
英鎊/美元1.3161-0.39%
澳元/美元0.67550.07%

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