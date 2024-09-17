外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.48%，報33.35元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 20:50
截至台北時間17日20:50，美元/泰銖上漲0.16點漲幅達0.48%，暫報33.35點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.05%
- 近 1 週：-1.95%
- 近 3 月：-9.44%
- 近 6 月：-7.45%
- 今年以來：-3.38%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.04%
- 美元/韓元相關性0.64，本日上漲0.16%
- 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日上漲0.24%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 澳元/日元(AUDJPY) 大漲1.05%，報95.92元
- 外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲0.79%，報157.75元
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大漲0.87%，報141.84元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.86%，報19.3716元
上一篇
下一篇