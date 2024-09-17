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鉅亨速報

盤後速報 - 元大AAA至A公司債(00751B)次交易(18)日除息0.46元，參考價36.19元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


元大AAA至A公司債(00751B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.46元。

首日參考價為36.19元，相較今日收盤價36.65元，息值合計為0.46元，股息殖利率1.26%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 36.65 0.46 1.26% 0.0
2024/06/20 35.32 0.47 1.33% 0.0
2024/03/18 34.63 0.44 1.27% 0.0
2023/12/18 36.3 0.45 1.24% 0.0
2023/09/18 34.27 0.45 1.31% 0.0

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