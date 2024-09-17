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鉅亨速報

盤後速報 - 聯德控股-KY(4912)下週(9月24日)除息0.71元，預估參考價104.29元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


聯德控股-KY(4912-TW)下週(9月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.71元。

以今日(9月16日)收盤價105.00元計算，預估參考價為104.29元，息值合計為0.71元，股息殖利率0.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯德控股-KY(4912-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密金屬模具設計及生產。五金沖壓件生產。近5日股價上漲5.63%，集中市場加權指數上漲3.34%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/24 105.00 0.712 0.68% 0.0
2024/07/25 105.0 0.255 0.24% 0.0
2024/04/01 123.5 0.773 0.63% 0.0
2023/12/26 81.4 0.828 1.02% 0.0
2023/09/28 84.8 0.064 0.08% 0.0

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