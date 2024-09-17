盤後速報 - 聯德控股-KY(4912)下週(9月24日)除息0.71元，預估參考價104.29元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
聯德控股-KY(4912-TW)下週(9月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.71元。
以今日(9月16日)收盤價105.00元計算，預估參考價為104.29元，息值合計為0.71元，股息殖利率0.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯德控股-KY(4912-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密金屬模具設計及生產。五金沖壓件生產。近5日股價上漲5.63%，集中市場加權指數上漲3.34%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/24
|105.00
|0.712
|0.68%
|0.0
|2024/07/25
|105.0
|0.255
|0.24%
|0.0
|2024/04/01
|123.5
|0.773
|0.63%
|0.0
|2023/12/26
|81.4
|0.828
|1.02%
|0.0
|2023/09/28
|84.8
|0.064
|0.08%
|0.0
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