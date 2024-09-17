盤後速報 - 公準(3178)下週(9月24日)除息2.25元，預估參考價84.25元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
公準(3178-TW)下週(9月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.25元。
以今日(9月16日)收盤價86.50元計算，預估參考價為84.25元，息值合計為2.25元，股息殖利率2.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
公準(3178-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高科技與高端技術產業製程設備及所需之工模夾治具及關鍵零組件。模具零組件。自動化設備。近5日股價上漲10.05%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/24
|86.50
|2.25
|2.6%
|0.0
|2023/09/12
|100.0
|2.5
|2.5%
|0.0
|2022/08/17
|65.0
|1.0
|1.54%
|0.0
|2021/09/23
|63.9
|1.2
|1.88%
|0.0
|2020/07/21
|52.9
|0.7
|1.32%
|0.0
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