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鉅亨速報

盤後速報 - 華義(3086)下週(9月24日)除權息1.5元，預估參考價222.73元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


華義(3086-TW)下週(9月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利1元，合計股利1.5元。

以今日(9月16日)收盤價245.50元計算，預估參考價為222.73元，權息值合計為22.77元，股息殖利率0.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

華義(3086-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為電腦軟硬體程式之設計買賣。遊戲軟體之代理銷售。電子資訊服務。近5日股價上漲17.46%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/24 245.50 0.5 0.2% 1.0
2023/08/28 68.0 0.6 0.88% 0.6
2022/08/30 86.8 2.0 2.3% 1.5
2012/07/30 19.15 0.65 3.39% 0.5
2004/08/26 18.200001 1.2 6.59% 1.0

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