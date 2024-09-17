盤後速報 - 華義(3086)下週(9月24日)除權息1.5元，預估參考價222.73元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
華義(3086-TW)下週(9月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利1元，合計股利1.5元。
以今日(9月16日)收盤價245.50元計算，預估參考價為222.73元，權息值合計為22.77元，股息殖利率0.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
華義(3086-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為電腦軟硬體程式之設計買賣。遊戲軟體之代理銷售。電子資訊服務。近5日股價上漲17.46%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/24
|245.50
|0.5
|0.2%
|1.0
|2023/08/28
|68.0
|0.6
|0.88%
|0.6
|2022/08/30
|86.8
|2.0
|2.3%
|1.5
|2012/07/30
|19.15
|0.65
|3.39%
|0.5
|2004/08/26
|18.200001
|1.2
|6.59%
|1.0
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