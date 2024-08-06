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鉅亨速報

盤中速報 - 公準(3178)大跌8.59%，報72.4元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:16


公準(3178-TW)06日10:16股價下跌6.8元，報72.4元，跌幅8.59%，成交239張。

公準(3178-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高科技與高端技術產業製程設備及所需之工模夾治具及關鍵零組件。模具零組件。自動化設備。

近5日股價下跌11.31%，櫃買市場加權指數下跌8.68%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+68 張
  • 外資買賣超：+80 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張
  • 融資增減：-105 張
  • 融券增減：+10 張

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