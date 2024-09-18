〈貴金屬盤後〉Fed降息前夕 美元、殖利率堅挺 黃金回落
鉅亨網編譯許家華 2024-09-18 06:05
由於美元和公債殖利率走強，黃金價格在前一交易日攀升至歷史新高後，周二下跌，市場為美聯準會 (Fed) 本周可能做出的降息決定做好準備。
美國 8 月零售銷售意外成長，顯示經濟在第三季的大部分時間仍保持穩固基礎，這也給避險黃金帶來壓力。
金融領域的焦點在周三，當日 Fed 結束為期兩天的政策會議。根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計降息 50 個基點的可能性為 63%，而一周前該可能性僅 34%。
這將是 Fed 自 2020 年以來首次降息，金融市場已經在價格上反映了 Fed 將積極行動的可能性。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「由於殖利率曲線上的利率波動，今天趨勢走低，因為一些人擔心，如果 Fed 明天升息 25 個基點，購買黃金的動力可能會減弱，正如高盛所建議的那樣。」
基於 Fed 將降息 25 個基點的假設，高盛認為黃金價格會出現一些戰術性下行，並重申其多頭黃金交易建議，以及 2025 年初黃金每盎司 2700 美元的目標價。
盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：「隨著持有黃金的機會成本下降，資產管理公司對黃金支持的 ETF 的需求增加，尤其是在西方。」
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