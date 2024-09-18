〈貴金屬盤後〉Fed降息前夕 美元、殖利率堅挺 黃金回落

鉅亨網編譯許家華 2024-09-18 06:05

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美國 8 月零售銷售意外成長，顯示經濟在第三季的大部分時間仍保持穩固基礎，這也給避險黃金帶來壓力。

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現貨黃金下跌 0.5% 至每盎司 2569.43 美元，周一觸及歷史高點 2589.59 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.6%，至每盎司 2592.40 美元。

金融領域的焦點在周三，當日 Fed 結束為期兩天的政策會議。根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計降息 50 個基點的可能性為 63%，而一周前該可能性僅 34%。

這將是 Fed 自 2020 年以來首次降息，金融市場已經在價格上反映了 Fed 將積極行動的可能性。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「由於殖利率曲線上的利率波動，今天趨勢走低，因為一些人擔心，如果 Fed 明天升息 25 個基點，購買黃金的動力可能會減弱，正如高盛所建議的那樣。」

基於 Fed 將降息 25 個基點的假設，高盛認為黃金價格會出現一些戰術性下行，並重申其多頭黃金交易建議，以及 2025 年初黃金每盎司 2700 美元的目標價。

因為黃金不孳息，低利率環境能降低投資黃金的機會成本，對其更有利。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：「隨著持有黃金的機會成本下降，資產管理公司對黃金支持的 ETF 的需求增加，尤其是在西方。」

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