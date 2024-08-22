上市櫃上半年稅前賺1.9兆元寫同期第三高 這3家年底恐下市
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-22 18:32
金管會證期局今 (22) 日表示，上市櫃公司 (金融業及第一上市櫃 Q2 申報尚未截止) 上半年營收合計達 18 兆 9568 億元，創歷年同期次高，稅前淨利 1 兆 9278 億元，為歷年同期第三高，其中 3 家未如期出具財報，廷鑫、昶虹 2 家最快 11/18 面臨下市危機，牧東則落在 12/30。
截至 2024 年 8 月 14 日，上市櫃公司應申報家數共計 1693 家 (不含申報期限為 9 月 2 日的金融業及第一上市櫃公司)，除上市公司廷鑫 (2358-TW)、昶虹 (2443-TW) 及上櫃公司牧東 (4950-TW) 等 3 家公司未如期出具第 2 季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。
根據統計，上市公司 (不含第一上市公司) 上半年累計營業收入新台幣 17 兆 6855 億元，年增 9.76%，營收金額為同期次高；稅前淨利為 1 兆 7753 億元，年增 32.27%，稅前淨利金額為同期第三高。
證期局主秘尚光琪表示，上半年獲利成長產業包括半導體業因 AI 需求強勁，加上智慧型手機回溫，帶動獲利成長；航運業因運價上升，致獲利成長；電腦及週邊設備業受惠於 AI 伺服器出貨勁揚，推升獲利。
上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 上半年累計營業收入為 1 兆 2713 億元，年增 6.01%；稅前淨利為 1525 億元，年增 19.89%，營收及稅前淨利金額均為同期次高。
尚光琪分析，上半年獲利成長產業包括電子零組件業因產品出貨增加及匯兌利益挹注，致獲利成長；文化創意業因遊戲產業營收增加，帶動獲利成長；建材營造業因建案完工交屋，帶動獲利成長。
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