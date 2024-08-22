上市櫃上半年稅前賺1.9兆元寫同期第三高 這3家年底恐下市

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-22 18:32

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金管會證期局今 (22) 日表示，上市櫃公司 (金融業及第一上市櫃 Q2 申報尚未截止) 上半年營收合計達 18 兆 9568 億元，創歷年同期次高，稅前淨利 1 兆 9278 億元，為歷年同期第三高，其中 3 家未如期出具財報，廷鑫、昶虹 2 家最快 11/18 面臨下市危機，牧東則落在 12/30。

截至 2024 年 8 月 14 日，上市櫃公司應申報家數共計 1693 家 (不含申報期限為 9 月 2 日的金融業及第一上市櫃公司)，除上市公司廷鑫 (2358-TW)、昶虹 (2443-TW) 及上櫃公司牧東 (4950-TW) 等 3 家公司未如期出具第 2 季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

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根據統計，上市公司 (不含第一上市公司) 上半年累計營業收入新台幣 17 兆 6855 億元，年增 9.76%，營收金額為同期次高；稅前淨利為 1 兆 7753 億元，年增 32.27%，稅前淨利金額為同期第三高。

證期局主秘尚光琪表示，上半年獲利成長產業包括半導體業因 AI 需求強勁，加上智慧型手機回溫，帶動獲利成長；航運業因運價上升，致獲利成長；電腦及週邊設備業受惠於 AI 伺服器出貨勁揚，推升獲利。

上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 上半年累計營業收入為 1 兆 2713 億元，年增 6.01%；稅前淨利為 1525 億元，年增 19.89%，營收及稅前淨利金額均為同期次高。