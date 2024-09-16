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〈焦點股〉大亞持續受惠強韌電網效益 價量齊揚收復50元關卡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-16 13:13

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大亞董事長沈尚弘。(鉅亨網資料照)

線纜廠大亞 (1609-TW) 持續受惠台電強韌電網計畫，賴政府更力拚提前 4 年完成計畫，大亞手上訂單滿手，加上國際銅價上漲挹注，激勵大亞今 (16) 日價量齊揚，且收復 50 元關卡。 

大亞早盤以 49.1 元開高走高，盤中最高漲至 50.9 元，漲幅逾 4%，截至 12 點 30 分，股價暫報 50 元，漲幅 2.77%，除收復 50 元大關外，也站穩 5 日線，成交量也超過 7000 張。三大法人連續 3 個交易日呈現買超，合計買超 3611 張。 


大亞獲得台南七股綠電直送南科的 161KV 超高壓訂單，總計約 16 萬米，總訂單金額為 20 億元，目前第一期 7 萬多米已經交貨，第二期尚有 9 萬米仍須交貨。另外，大亞也將投標興達港至南科的饋線標案。 

大亞 8 月營收 27.14 億元，月增 0.95%，年增 15.63%；累計今年 1 至 8 月營收 197.49 億元，年增 15.32%，創下歷年同期新高。 

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大亞線纜台電強韌電網計畫

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