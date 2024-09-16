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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至11.81元，預估目標價為172.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 12:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.05元下修至11.81元，其中最高估值16.76元，最低估值7.75元，預估目標價為172.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.76(16.76)16.2916.315.08
最低值7.75(7.75)8.349.0310.85
平均值11.96(12.05)13.3212.413.27
中位數11.81(12.05)13.8512.0813.89

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,415.08億1,650.56億1,364.45億
最低值1,197.00億1,028.35億905.11億
平均值1,321.97億1,281.46億1,166.30億
中位數1,329.58億1,312.64億1,172.11億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.84-3.502.2729.0424.92
營業收入1,083.17億648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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