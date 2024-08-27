鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至12.05元，預估目標價為174.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 02:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.81元上修至12.05元，其中最高估值16.76元，最低估值9.93元，預估目標價為174.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.76(16.76)
|16.29
|16.51
|15.36
|最低值
|9.93(9.7)
|9.66
|10.82
|10.85
|平均值
|12.28(12.05)
|13.56
|12.71
|13.37
|中位數
|12.05(11.81)
|13.75
|12.09
|13.89
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,415.08億
|1,650.56億
|1,364.45億
|最低值
|1,197.00億
|1,028.35億
|905.11億
|平均值
|1,321.97億
|1,281.46億
|1,166.30億
|中位數
|1,329.58億
|1,312.64億
|1,172.11億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.84
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|營業收入
|1,083.17億
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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