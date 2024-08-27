鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至12.05元，預估目標價為174.00元

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人靜待輝達財報、通膨數據出爐

台股季線到手又飛了 三大法人賣超53.15億

〈財報前瞻〉輝達Q2營收估增逾一倍 稍有閃失股價將受挫

IBM中國證實：徹底關閉中國研發部門 受影響員工超過1,000人

中信金遞件了！併新光金總資產上看13.5兆元 拚第一大金控