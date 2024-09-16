盤中速報 - SuperVerse大漲16.59%，報0.92美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 00:05
SuperVerse(SUPER)在過去 24 小時內漲幅超過16.59%，最新價格0.92美元，總成交量達0.28億美元，總市值4.48億美元，目前市值排名第 76 名。
近 1 日最高價：0.97美元，近 1 日最低價：0.78美元，流通供給量：487,976,093。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.76%
- 近 1 月：+55.56%
- 近 3 月：+5.65%
- 近 6 月：-37.20%
- 今年以來：+22.78%
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