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鉅亨速報

盤中速報 - SuperVerse大漲16.59%，報0.92美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 00:05


SuperVerse(SUPER)在過去 24 小時內漲幅超過16.59%，最新價格0.92美元，總成交量達0.28億美元，總市值4.48億美元，目前市值排名第 76 名。

近 1 日最高價：0.97美元，近 1 日最低價：0.78美元，流通供給量：487,976,093。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+21.76%
  • 近 1 月：+55.56%
  • 近 3 月：+5.65%
  • 近 6 月：-37.20%
  • 今年以來：+22.78%

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