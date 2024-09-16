「安倍門徒」挺貨幣寬鬆政策 呼籲日銀不要升息
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-16 14:00
自民黨總裁選舉候選人、日本經濟安保大臣高市早苗 (Sanae Takaichi) 表示，經濟復甦仍然脆弱，日本央行應維持超低利率。
民調指出，股市人士心中期待的新自民黨總裁人選，高市早苗以 29% 位居第一。高市從政路上深受前首相安倍晉三栽培與提拔，關係相當密切，她對貨幣寬鬆政策的傾向也與安倍有些相似。
安倍在任內推出了「安倍經濟學」，射出「三支箭」，即大膽的金融政策、靈活的財政政策以及結構改革。為落實積極有為的貨幣政策，日本央行開啟了 8 年的負利率時代。
日本記者俱樂部在 14 日為自民黨 9 位總裁候選人舉辦辯論會，當被問及日本央行今年的升息幅度時，高市早苗說：「坦白說，現在談這個還為時過早。」她補充稱，利率應保持在一個較低的水平。
高市早苗的說法與其稍早的發言一致，她強調了繼續為經濟提供財政和貨幣支持的必要性。
此外，在辯論會上，大多數自民黨總裁候選人呼籲推出支出方案，以緩解生活成本上升的影響，但其中許多人沒有詳細說明如何為這筆額外支出提供資金。
數位大臣河野太郎是個例外，他認為，增加支出和維持慷慨的補貼不一定能促進經濟成長。河野太郎表示，日本必須討論如何改善財政健康，因為利率的上升將增加公共債務融資的成本。
日本執政黨自民黨於 9 月 12 日發布了總裁選舉公告，本次競選共有 9 名候選人將角逐岸田文雄之後的下一任自民黨總裁。
報名參選的包含經濟安全保障擔當大臣高市早苗、小林鷹之、內閣官房長官林芳正、小泉進次郎、外務大臣上川陽子、前內閣官房長官加藤勝信、數位大臣河野太郎、自民黨前幹事長石破茂以及現任自民黨幹事長茂木敏充。本次選舉是自 1972 年引入推薦人制度以來，候選人數最多的一次。
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