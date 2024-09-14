親俄駭客對台發動DDoS攻擊45起 數發部：已啟動資安聯防體系

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-14 19:18

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數位發展部今（14）日召開記者會，針對近期親俄羅斯駭客 NoName057 宣稱對台灣等多國發動的網路攻擊事件，公布一系列應對措施，數發部部長黃彥男表示，政府已啟動資安聯防體系，並與國安單位密切合作，以維護國家整體資通訊安全。

根據資安署統計，自 9 月 10 日起，台灣公私部門網站遭受 45 起分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，影響對象包括地方稅務機構、區域民航站、主計總處、財金相關機關及部分電信業者。黃部長強調，目前尚未發現系統遭到破壞，大多數受影響機構均能在短時間內恢復正常運作。

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為應對這波攻擊，數發部提出多項具體措施。首先，數發部與資安署在第一時間掌握攻擊情資，並迅速通報相關單位，同時，政府已與國安單位合作，啟動資安聯防體系，協調各部門共同應對；在防禦機制方面，資安署建議各機關事先準備靜態網頁及流量清洗機制，並在遇攻擊時立即啟動防禦復原機制。

針對長期防禦策略，資安署建議檢討下架閒置網頁、引入 CDN 技術分流、定期進行防護演練等；此外，政府也將持續透過台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC) 與各國分享網路威脅情資，強化國際合作。

黃彥男指出，這次攻擊與美國聯邦調查局 (FBI) 等機構 9 月 5 日的評估報告相符，顯示俄羅斯軍事網路部隊正針對主要民主國家的關鍵基礎設施發動攻擊。他呼籲各界提高警覺，落實資安防護措施。