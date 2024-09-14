全球史上第一人！「C羅」社群平台粉絲數突破10億

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-14 13:28

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葡萄牙知名球星「C 羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），本周迎來個人新紀錄——地球上第一個社群平台粉絲數合計超過 10 億的人。

據《BBC》報導，現年 39 歲的「C 羅」周五（13 日）在個人官方社群平台同步宣布，他的臉書、IG、X、YouTube、微博、快手等六大平台的追蹤人數突破 10 億，成為全球史上第一人。

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「C 羅」興奮地表示：「我們創造了歷史，10 億粉絲！這不僅是一個數字，它見證了我們共同的熱情、努力和對足球及其他事物的熱愛。」

「C 羅」還說：「從馬德拉的大街小巷到世界最大的舞台，我一直為家人和你們踢球，現在我們 10 億人站在一起，感謝你一直陪伴著我走過每一步，經歷了所有高潮和低潮，這段旅程是我們的旅程，我們一起證明了我們可以實現的目標，是無限的。」

除了「C 羅」原本的知名度就非常高，社群平台經營也是非常重要的一環。

「C 羅」這一波衝上 10 億粉絲的關鍵助力，是上個月他新開通 YouTube 賬號。他三周上傳 37 個影片後，目前訂閱人數已經超過 6,000 萬人。

「C 羅」非常清楚用戶的喜好，所有內容專門為英語觀眾量身定制——即便「C 羅」在拍攝時講的是西班牙語或葡萄牙語，影片通常會配上英語配音，再搭配色彩明亮的縮略圖。

這不可能是 10 億個獨立關粉絲，因為很多人會在多個平台上關注他，且機器人賬號也是各大平台普遍存在的問題，但這依然是一個了不起的成就。

PP Foresight 社交平台專家 Paolo Pescatore 高呼「這是一個驚人的數字」，並認為媒體和品牌會密切關注這一進展。

一般而言，足球運動員將職業生涯維持到 39 歲已經極為不易，在這個基礎上，商業價值還在不斷提升，更彰顯這一成就的含金量。