〈焦點股〉巨大迎來迎來自谷底攀升的契機 價量齊揚上漲逾7%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-11 10:52
自行車整車廠巨大 (9921-TW) 在 2024 年迎來自谷底攀升的契機，同時，在中國大陸市場自行車銷售暢旺，巨大 (11) 日股價量齊揚上漲，盤中上漲逾 7%，並站上所有均線。
巨大最新公布 2024 年 3 月營收 71.25 億元，月增 71.95%、年減 17.37%；第一季營收 160.63 億元，季增 8.15%、年減 20.25%。巨大自有品牌 3 月銷售表現仍以捷安特中國內銷表現最優，在農曆春節假期過後，隨著氣候回暖，騎車 熱潮再起，中高階車款銷售持續暢旺，營收大幅成長超過 50%，而捷安特歐美市場則持續去化庫存中。巨大認為 2024 年全年業績預估持平或是小幅成長。
巨大 2023 年合併營收 769.5 億元，年減 16.4%。雖然中國自行車銷售大幅成長，但受到歐美自行車市場中低階產品需求疲弱，通路庫存去化影響，營收下滑，毛利 22.06%，年減 0.56 個百分點，稅前盈餘 48 億元，年減 45.1%；稅後純益 34 億元，年減 41.8%，每股純益 8.68 元。擬配發現金股利每股 5 元。
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