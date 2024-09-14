〈能源盤後〉需求前景擔憂難消散 原油連日上漲後走低 但本周仍走高

鉅亨網編譯許家華 2024-09-14 05:27

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由於對需求前景的擔憂揮之不去，原油期貨周五 (13 日) 收盤下跌，但在颶風弗朗辛擾亂墨西哥灣的產量後，本周石油期貨價格上漲。

能源商品價格

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10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 32 美分或 0.5%，收每桶 68.65 美元，但周漲幅接近 1.5%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 36 美分或 0.5%，收每桶 71.61 美元，本周上漲 0.8%。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 1.93 美元，周漲幅為 1.8%。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6% ，收每加侖 2.08 美元，本周下跌近 1.5%。

10 月交割的天然氣價格下跌 2.2%，收每百萬 Btu 2.31 美元，並將周漲幅縮減至 1.3%。

市場驅動力

市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「除非看到數據有所改善，這表明原油需求將會走強，或者供應增長將會減弱，否則應該對這種復甦持保留態度。」

「在空頭獲利了結和美元走軟的背景下，本周油價可能會找到支撐，颶風的破壞進一步鼓勵了逢低入場的買家」。

但 Razaqzada 表示，中國經濟疲軟是「一大問題，這使得周末發布的世界第二大經濟體工業數據成為焦點」。

WTI 和 Brent 兩種原油周二均收於 2021 年 12 月以來的最低水準，但隨著颶風弗朗辛迫使墨西哥灣海上石油和天然氣鑽井平台關閉以及其他干擾，原油價格自該低點回升。

周三晚上，弗朗辛以 2 級颶風的形式在路易斯安那州登陸，接著周四早上被降級為熱帶低氣壓。

截至周五，美國內政部安全與環境執法局報告稱，該地區 41.85% 的石油產量 (即 732316 桶 / 日) 和 52.3% 的天然氣產量（即 9.732 億立方英呎 / 日) 因應弗朗辛風暴而被關閉。