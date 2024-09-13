〈能源盤後〉弗朗辛擾亂海灣生產運作 油價創一周新高 唯需求前景擔憂仍在

鉅亨網編譯許家華 2024-09-13 05:50

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由於颶風弗朗辛 (Francine) 導致美國墨西哥灣石油和天然氣生產中斷，原油期貨周四 (12 日) 連續第二個交易日收高，且令本周轉而走高。

然而，由於對原油需求前景的持續擔憂，原油價格漲幅受到限制。

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能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.66 美元或 2.5%，收每桶 68.97 美元。令本周轉為上漲 1% 以上。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.36 美元或 1.9%，收每桶 71.97 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 1.93 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3% ，收每加侖 2.12 美元。

10 月交割的天然氣價格上漲 3.8%，收每百萬 Btu 2.36 美元。

市場驅動力

周三晚上，弗朗辛以 2 級颶風的形式在路易斯安那州登陸，接著周四早上被降級為熱帶低氣壓。

施耐德電機全球研究與分析副總監 Robbie Fraser 指出，受影響地區開始評估基礎設施受損情況，弗朗辛的整體影響仍在不斷發展，但在大多數情況下，此類事件發生後，海上生產往往會「迅速」恢復。

Fraser 指出，在路易斯安那州，早期報告顯示多個煉油廠停運或減產，而煉油廠集中度較高的德州海岸則因風暴轉向東部而受到的影響較小。

截至周四，美國內政部安全與環境執法局報告稱，該地區 41.74% 的石油生產和 53.32% 的天然氣生產因颶風而關閉。

XS.com 高級市場分析師 Rania Gule 表示，值得注意的是，「風暴對生產的長期影響可能有限，因為一旦威脅過去，生產運作通常會相較快速恢復正常。」因此，如果經濟狀況在風暴過後穩定下來，油價目前的上漲可能是暫時的。隨著弗朗辛前往墨西哥灣沿岸，WTI 和 Brent 周三均漲逾 2%。

WTI 和 Brent 原油周二收盤均觸及 2021 年 12 月以來的最低點，技術上來看，處於超賣狀態，空頭回補的時機已經成熟。但原油價格缺乏更直接、有意義的反彈令交易員感受到危險訊號，使其認為市場對需求前景的擔憂繼續限制價格。

Velandera Energy Partners 董事總監 Manish Raj 認為，「交易員對同時出現的所有問題建立了一種過於悲觀的敘述——中國的需求問題和其他地方的經濟衰退擔憂。然而，相信所有消極的事情都是愚蠢的。」所以，本周初價格下行後讓那些觀望者得以上車並建倉。

儘管存在負面影響，「但 OPEC 已展現出生產紀律，且利比亞基本上仍關閉生產，接著最後颶風弗朗辛的影響變小。誠然，這些因素都不會持續下去，但對於那些在利空大海中載浮載沉的投資者來說，是一塊救生板。」

儘管如此，Exness 金融市場策略師 Li Xing Gan 指出幾個因素可能抑制油價反彈，其中全球經濟放緩和需求前景疲軟是重大阻力。

國際能源總署 (IEA) 周四發布月報指出，與疫情後的增速相比，如今全球石油需求成長速度大幅放緩。

今年上半年需求年增 80 萬桶 / 日，遠低於去年同期 230 萬桶 / 日的增幅。

就全年而言，IEA 預計 2024 年全球需求將增加約 90 萬桶 / 日，2025 年將增加 95 萬桶 / 日。

IEA 在報告中表示，「此次經濟衰退的主要推動因素是中國經濟成長迅速放緩，7 月消費量連續第四個月較去年同期收縮」。

周四天然氣相關消息，由於燃料供應量增加程度低於預期，天然氣期貨價格上漲。