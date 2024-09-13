安克甲狀腺超音波輔助軟體年底有望納健保 持續布局海外

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-13 17:39

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美吾華 ‧ 懷特 ‧ 安克生技集團今 (13 日) 舉行聯合法說會，安克生醫 (4188-TW) 指出旗下甲狀腺超音波輔助軟體「安克甲狀偵」已在 3 月向中央健保署送件，有望在年底納入健保，同時也積極布局海外市場，鎖定歐盟、中東市場。

安克說明，甲狀腺超音波輔助軟體「安克甲狀偵」，透過專利結節量化與視覺化特徵分析，協助醫師精準判讀，研究證實準確率高達 9 成，經台大團隊研究，在不開刀情況下，良性腫瘤辨識率較傳統檢測高 47%，惡性腫瘤辨識率更達 100%。

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目前國內有超過 30 家醫療院所引進使用安克甲狀偵，透過 AI 智能分析技術，減少不必要的甲狀腺結節開刀，以及後續終身服藥等醫療痛點，有助於降低健保支出成本。

安克進一步提到，安克甲狀偵具備 AI 輔助診斷的特點，符合政府數位醫療的生醫政策，今年 3 月已向中央健保署送件，並成功位列「擬新增給付項目」之一，待年底共擬會議確認。

此外，安克也積極布局海外市場，目前正與瑞士日內瓦大學醫院洽談，預計年底前可以導入安克甲狀偵，並與阿聯酋簽訂 MOU，正式啟動中東業務合作。

除安克甲狀偵，安克的超音波睡眠檢測系統「安克呼止偵」則已獲台大醫院健管中心、中國附醫、好心肝診所、哈佛富盈、陽光診所等多家醫療院所引進使用，並持續與企業合作進行員工健檢，拓展企業健檢市場。