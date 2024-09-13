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鉅亨速報

盤後速報 - 華容(5328)次交易(16)日除息0.35元，參考價15.25元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 17:05


華容(5328-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

首日參考價為15.25元，相較今日收盤價15.60元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/16 15.60 0.35 2.24% 0.0
2022/09/05 10.15 0.15 1.48% 0.0
2017/08/18 8.3500004 0.3109 3.72% 0.0
2012/07/13 7.3099999 0.26 3.56% 0.0
2011/10/13 7.6300001 0.0928 1.22% 0.2165

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