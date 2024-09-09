盤後速報 - 華容(5328)下週(9月16日)除息0.35元，預估參考價14.9元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:05
華容(5328-TW)下週(9月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
以今日(9月9日)收盤價15.25元計算，預估參考價為14.9元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
華容(5328-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零組件及原料之製造,加工,裝配,進出口及買賣業務電子。材料,塑膠(電子裝配用之塑膠另件),橡膠(電子裝配用之橡膠另件)。,機械之進出口及買賣業務G801010倉儲業。近5日股價下跌6.17%，櫃買市場加權指數下跌4.65%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/16
|15.25
|0.35
|2.3%
|0.0
|2022/09/05
|10.15
|0.15
|1.48%
|0.0
|2017/08/18
|8.3500004
|0.3109
|3.72%
|0.0
|2012/07/13
|7.3099999
|0.26
|3.56%
|0.0
|2011/10/13
|7.6300001
|0.0928
|1.22%
|0.2165
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