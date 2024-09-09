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鉅亨速報

盤後速報 - 華容(5328)下週(9月16日)除息0.35元，預估參考價14.9元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:05


華容(5328-TW)下週(9月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(9月9日)收盤價15.25元計算，預估參考價為14.9元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

華容(5328-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零組件及原料之製造,加工,裝配,進出口及買賣業務電子。材料,塑膠(電子裝配用之塑膠另件),橡膠(電子裝配用之橡膠另件)。,機械之進出口及買賣業務G801010倉儲業。近5日股價下跌6.17%，櫃買市場加權指數下跌4.65%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/16 15.25 0.35 2.3% 0.0
2022/09/05 10.15 0.15 1.48% 0.0
2017/08/18 8.3500004 0.3109 3.72% 0.0
2012/07/13 7.3099999 0.26 3.56% 0.0
2011/10/13 7.6300001 0.0928 1.22% 0.2165

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