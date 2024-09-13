〈陸港盤後〉陸股連三黑深證成指失守八千關 港股二連漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-13 16:30

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中國 A 股市場三大指數周五 (12 日) 收盤同步走低，連三日收跌，深證成指(SZI) 更失守 8000 點，香港股市則連兩日收漲，恒生指數 (HSI) 早盤一度衝高逾 1.7%，科技指數則開高走低，小幅收在平盤之上。

滬指周五收黑 0.48% 至 2704.09 點，深證成指跌 0.88% 至 7983.55 點，創業板指跌 1.07% 至 1535.17 點，兩市成交總額人民幣 5247 億元，較前一交易日的 5156 億元增加 91 億元。

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根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1092 檔股票上漲，4082 檔股票下跌，平盤有 173 檔股票。另據大智慧 VIP 數據，兩市及北交所共有 51 檔股票漲幅在 9% 以上，22 檔股票跌幅在 9% 以上

香港恒生指數周五收漲 0.75% 至 17369.09 點，但週線下跌 0.43%，恒生科技指數收紅 0.13% 至 3479.8 點，週線收低 0.23%，國企指數今日收高 0.9% 至 6071.52 點，紅籌指數收漲 1.18% 至 3355.97 點。

從盤面表現來看，黃金貴金屬、生物醫藥板塊全日強勢，中國白銀集團收漲 7.55%，山東黃金漲 5.7%，科濟藥業、宜明昂科 (01541.HK) 均收漲超 20%。

歐洲央行周四 (12 日) 宣布降息，其次是聯準會 (Fed) 下周會議備受關注，現貨黃金價格周四晚間突破每盎司 2560 美元前高水位，收盤時現貨金和 COMEX 金均創收盤新高。現貨黃金收盤漲 1.84%，報每盎司 2558.07 美元，COMEX 黃金期貨漲 1.78% 至每盎司 2587.6 美元。

生醫藥股個別強勢，宜明昂科漲超 28%，該公司表示，根據與美國 SynBioTx 就有關 IMM2510 及 IMM27M 授權及合作協議，近期收取 500 萬美元付款，並已收取付款合共 1500 萬美元。此外該公司預計未來將收取不超過 3500 萬美元餘下潛在付款。