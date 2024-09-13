〈陸港盤後〉陸股連三黑深證成指失守八千關 港股二連漲
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-13 16:30
中國 A 股市場三大指數周五 (12 日) 收盤同步走低，連三日收跌，深證成指(SZI) 更失守 8000 點，香港股市則連兩日收漲，恒生指數 (HSI) 早盤一度衝高逾 1.7%，科技指數則開高走低，小幅收在平盤之上。
滬指周五收黑 0.48% 至 2704.09 點，深證成指跌 0.88% 至 7983.55 點，創業板指跌 1.07% 至 1535.17 點，兩市成交總額人民幣 5247 億元，較前一交易日的 5156 億元增加 91 億元。
大盤方面，鋰礦概念、釀酒、日用化工等板塊跌幅居前，白酒股加速下探，「茅五瀘」齊創階段新低，新能源族群深度回檔，半導體、機械、建材類股集體走弱，黃金概念股則表現活躍，鵬欣資源漲停，房地產類股也走強，電子城、中交地產等多股漲停，退休概念尾盤上漲，悅心健康漲停，此外保險、石油、電力等類股也向上走漲。
根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1092 檔股票上漲，4082 檔股票下跌，平盤有 173 檔股票。另據大智慧 VIP 數據，兩市及北交所共有 51 檔股票漲幅在 9% 以上，22 檔股票跌幅在 9% 以上
香港恒生指數周五收漲 0.75% 至 17369.09 點，但週線下跌 0.43%，恒生科技指數收紅 0.13% 至 3479.8 點，週線收低 0.23%，國企指數今日收高 0.9% 至 6071.52 點，紅籌指數收漲 1.18% 至 3355.97 點。
從盤面表現來看，黃金貴金屬、生物醫藥板塊全日強勢，中國白銀集團收漲 7.55%，山東黃金漲 5.7%，科濟藥業、宜明昂科 (01541.HK) 均收漲超 20%。
歐洲央行周四 (12 日) 宣布降息，其次是聯準會 (Fed) 下周會議備受關注，現貨黃金價格周四晚間突破每盎司 2560 美元前高水位，收盤時現貨金和 COMEX 金均創收盤新高。現貨黃金收盤漲 1.84%，報每盎司 2558.07 美元，COMEX 黃金期貨漲 1.78% 至每盎司 2587.6 美元。
生醫藥股個別強勢，宜明昂科漲超 28%，該公司表示，根據與美國 SynBioTx 就有關 IMM2510 及 IMM27M 授權及合作協議，近期收取 500 萬美元付款，並已收取付款合共 1500 萬美元。此外該公司預計未來將收取不超過 3500 萬美元餘下潛在付款。
此外，重型機械股漲勢活躍，第一拖拉機股份漲超 9%。中國農業農村部、國家發展改革委、財政部聯合印發《關於加大工作力度持續實施好農業機械報廢更新補貼政策的補充通知》，提出要持續實施好農機報廢更新補貼政策，加力推進老舊農機報廢更新，加速農機結構調整。
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