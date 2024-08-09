鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至6.11元，預估目標價為61.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.23元下修至6.11元，其中最高估值8.42元，最低估值4.47元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.42(8.42)
|13.18
|10.15
|7.94
|最低值
|4.47(4.47)
|3.83
|3.91
|5.31
|平均值
|6.05(6.13)
|7.19
|7.38
|6.54
|中位數
|6.11(6.23)
|7.13
|7.41
|6.37
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|104.26億
|112.13億
|113.37億
|78.47億
|最低值
|89.78億
|89.41億
|88.40億
|78.47億
|平均值
|97.45億
|100.37億
|100.95億
|78.47億
|中位數
|97.06億
|98.41億
|101.01億
|78.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.90
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|營業收入
|70.87億
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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