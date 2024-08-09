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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至6.11元，預估目標價為61.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.23元下修至6.11元，其中最高估值8.42元，最低估值4.47元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.42(8.42)13.1810.157.94
最低值4.47(4.47)3.833.915.31
平均值6.05(6.13)7.197.386.54
中位數6.11(6.23)7.137.416.37

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值104.26億112.13億113.37億78.47億
最低值89.78億89.41億88.40億78.47億
平均值97.45億100.37億100.95億78.47億
中位數97.06億98.41億101.01億78.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.90-23.475.4414.347.90
營業收入70.87億55.80億105.41億143.31億107.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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