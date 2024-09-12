壽險資金投入公建聚焦三面向 彭金隆：現在是推動重要時刻

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 19:04

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政府力推亞洲資產管理中心目標，金管會主委彭金隆今 (12) 日表示，壽險業有 36 兆資產在海外，每年又有很多新錢加入市場，應去尋求更多投資台灣的機會，並點出引導壽險資金投入公建三大改革面向，包含標的數量、好的條件、投入方式，並直言「現在是非常重要的時刻」，金管會及各界都有強烈的動機來促成。

彭金隆今天下午出席《2024 運用保險資金促進國家建設發展高峰論壇》，他致詞時表示，台灣進入低利率環境後，壽險業開始面臨投資壓力，不得不到國外尋求適合的投資標的，雖然這是保險業佈建的方式之一，但隨著資產規模越來越大，資產負債不匹配情形越來越嚴重，還有外匯成本、2026 接軌壓力，因此，加大國內投資的比例，對壽險業風險管理至關重要，可望有效降低成本，台灣確實也很需要這筆資金，是時候來思考這個問題。

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保險局副局長蔡火炎補充說明，壽險業都是長期保單，跟社會大眾收取保費成分包含純保費、附加保費，純保費是用保單未來給付的現金流量用固定預定利率折現來計算保費給付之精算現值，其中隱含固定利率的保證，整體平均約 3-4%，資金運用時必須達到這樣的收益率，才不會產生利差損，以及支應給付時的需要，保險業投資時也必須考量資產負債的匹配，包括利率、存續期間和幣別的匹配。

彭金隆說，假設要讓壽險業的資金能夠進入到國內建設，有三大面向必須考量，首先是有沒有足夠標的；第二，標的有沒有好的條件，由於業者都有相當的資金成本壓力，因此必須滿足需求；第三則是投入方式，滿足需求後該怎麼投，是直接還是間接，譬如說過去有 BOT、證券化商品，不過，因為壽險業不適合直接經營事業，適合間接投資，因此，投資工具是過去以來一直都很缺乏的，未來要努力尋求更好的標的，找到適合的經營型態。

彭金隆表示，過去大家都把目光放在公共建設，這牽涉到各部會主政思維不同，導致多年來成果有限，雖然壽險業也有投資 BOT 案，但具有突破性的主題投資仍屬少見，這是未來公部門要努力的地方，思考還有哪些可運用的空間。

事實上，壽險業過去幾年也有很多投入，像是專案運用策略性投資，綠色建設也是壽險主力，此外，高齡化需求也是一個方向，雖可能會與衛福部主責有關，但若是與衛福部關聯性沒這麼高的部分，是否可以優先來做，例如近期大家在討論的商保如何補位健保，國人健康也是一個重要的區塊，都是思考的方向。

此外，彭金隆期許未來保險業生態圈的建構，能慢慢從事後補償走向事前預防，未來有很多機會，不只有公建而已。壽險業也能化被動為主動，主動提出需求，進一步與國發會、財政部等跨部會一起合作，發揮社會影響力。

彭金隆說，「自己一輩子都在保險業，對這個題目充滿了期待，希望未來十年會有成績，不敢講立刻就有突破，但現在不突破、以後也不會有突破，期待業界與政府部門一起努力」。

蔡火炎表示，保險業對於案源有三大期待，包括自償性佳的公建、政府發行之建設公債、公建證券化標的。為配合國發會兆元投資國家發展方案推動相關措施，研議保險業投資國內私募股權基金 (PE)100% 投資公共建設 RBC 風險係數的調降空間。