開放式基金開山始祖MFS全盛投資總裁來台 看好固定收益資產再現投資魅力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-12 19:31

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隨著美國聯準會 (Fed) 在 9 月展開降息循環的預期越來越高，點燃市場樂觀信心，帶動全球股債齊漲。MFS 全盛表示，近來經濟衰退風險下降，軟著陸的機率俱增。而通膨的持續下行是全球央行啟動長期降息週期的前提，在考量政策利率已到頂，總經情境可望進入轉型，固定收益資產將再現投資魅力，現在正是重新調整投資組合、聚焦固定收益資產的良機。

國人也許不甚熟，但 MFS 全盛實則是開放式基金「開山始祖」，於 1924 年推出美國第一檔開放式共同基金，適逢成立 100 周年，MFS 全盛投資總裁暨全球 通路主管 Carol Geremia 偕同 MFS 全盛固定收益策略分析團隊董事總經理 Benoit Anne ，應台灣總代理柏瑞投信邀請來台。

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Carol Geremia 進一步指出，金融市場的複雜度與風險逐日增加，根據研究公司 Callan Institute 於 2023 年統計，同樣追求 7% 的投資回報，現今投資人須承擔的風險較 30 年前高出約 5 倍之多。此外，根據 Fed 在 2022 年的研究發現，機構投資人的佔比攀升，持有資產的時間卻縮短，這對金融體系的影響為何，也相當值得留意。

在固定收益市場展望方面，Benoit Anne 表示，全球央行已陸續步入降息循環，貨幣政策將重回強力政策工具之列，隨之而來的總經情境轉型將造就固定收益資產的有利環境。考量當前的殖利率水準，未來一年固定收益資產料將受惠於央行的降息週期，觀察固定收益資產目前的收益水準並不亞於其他資產類別，已浮現投資吸引力。目前市場預期未來 12 個月，Fed 將降息約 200 個基點，總經情境將回到舊常態。

Benoit Anne 指出，衡量固定收益資產主要的總回報貢獻來源，將來自於票息收益與利率變化，但現在看不到刺激利差擴張的理由。儘管如此，過去這樣的情況並不罕見，在強勁基本面與技術面的支撐下，加上經濟軟著陸可能性高、投資人對信用債的需求不減，不用過於擔心信用利差偏窄。