乘著AI風口繼續飛！柏瑞投信：運用LCR策略布局4大領域 勝率更高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-07 11:43

市場預期聯準會 (Fed) 最快 9 月降息，柏瑞投信表示，受惠於 AI 應用需求增長，帶動相關科技類股表現強勁，有別去年由大型科技公司主導漲幅，今年呈現廣泛的上升趨勢，且具備競爭優勢的龍頭企業不限於美國，若要在股市偏多行情下提高勝率，布局更應放眼全球。柏瑞投信運用 LCR (Lifecycle Categorization Research) 選股策略，建議佈局 AI、淨零與綠能、電動車、及醫藥 4 大領域。

柏瑞投信投資策略部主管帥仕偉指出，觀察目前全球主動型股略，大多數配置相當比例的「科技 7 雄」，導致主動管理比重在近年明顯下降，同類型策略看起來越來越相似。根據 BofA Merrill Lynch 的 3 月統計，目前全球股票型投組的多元化程度較以往都還要低，主動式基金似乎逐漸成為隱形的指數追蹤者。

此外，FactSet 在 3 月底統計，截至 2023 年底，由近 3000 檔股票所組成的 MSCI 世界指數，「科技七雄」就佔了市值權重的 15.4%，並貢獻該指數去年全年漲幅的 41.8%，代表市場表現最好的股票交易已過度擁擠，或將讓投資人的全球投組面臨過度集中的風險。然而參考過去 22 年來，MSCI 世界指數在當年度表現最佳的前 50 名成分股中，平均近半數都是非美國企業，顯示若能廣泛配置全球股市將有機會提高勝率。

在股市展望方面，柏瑞環球重點股票基金經理人 Robert Hinchliffe 表示，今年上半年許多疫情期間出現的趨勢現已逐步緩解，像是消費者累積的超額儲蓄已經去化，行業庫存和供應鏈問題正在逐步解決，物價亦開始回落。不過這種「新常態」並不代表市場將回到疫情前的狀態，因為持續的科技創新以及近岸外包的趨勢興起，已經徹底改變了市場格局。

柏瑞環球重點股票基金經理人 Robert Hinchliffe 認為，隨著經濟進入新常態，下半年將是投資從長期趨勢中受益企業的好時機，其中包括：

1、人工智能創新。

2、淨零排放和綠色能源支出。

3、電動車 (電池和及其他零件）。

4、癌症和罕見疾病，以及肥胖和糖尿病的治療方案等四大領域都值得投資人留意。

柏瑞投信投資策略部主管帥仕偉指出，若出現短暫過度負面的市場情緒而出現修正時，都是布局這些具有強大商業模式，和擁有未來良好增長前景的優質企業的好時機。

柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球股市的優質股票，依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與景氣的趨勢，採用由下而上的選股方式來建構投資組合。這支基金的股票研究團隊，採用獨特的企業生命週期分類研究 (LCR) 來評估公司的成熟度和週期性，並以此掌握全球股市的輪動機會，進一步挑選出高品質、具競爭力的優質企業，得以繳出亮眼的表現。