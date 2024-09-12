search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 訊聯(1784)下週(9月19日)除權息1.42元，預估參考價96.45元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05


訊聯(1784-TW)下週(9月19日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.71元，股票股利0.71元，合計股利1.42元。

以今日(9月12日)收盤價104.00元計算，預估參考價為96.45元，權息值合計為7.55元，股息殖利率0.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

訊聯(1784-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為細胞治療。再生醫療。醫療大數據。近5日股價下跌6.42%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 104.00 0.7092 0.68% 0.7092
2023/08/31 64.3 0.6965 1.08% 0.0
2022/09/05 43.05 0.4858 1.13% 0.0
2021/08/02 45.4 0.1847 0.41% 0.0
2020/07/06 40.8 0.1251 0.31% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21653.252.96%
訊聯1041.96%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿11.91
加權指數法興(售) 槓桿5.15

延伸閱讀


Empty