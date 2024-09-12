盤後速報 - 訊聯(1784)下週(9月19日)除權息1.42元，預估參考價96.45元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05
訊聯(1784-TW)下週(9月19日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.71元，股票股利0.71元，合計股利1.42元。
以今日(9月12日)收盤價104.00元計算，預估參考價為96.45元，權息值合計為7.55元，股息殖利率0.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
訊聯(1784-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為細胞治療。再生醫療。醫療大數據。近5日股價下跌6.42%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/19
|104.00
|0.7092
|0.68%
|0.7092
|2023/08/31
|64.3
|0.6965
|1.08%
|0.0
|2022/09/05
|43.05
|0.4858
|1.13%
|0.0
|2021/08/02
|45.4
|0.1847
|0.41%
|0.0
|2020/07/06
|40.8
|0.1251
|0.31%
|0.0
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