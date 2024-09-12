台積電「賣水人」Organo股價5年飆漲10倍 憑什麼？

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-12 11:41

‌



半導體製程需要大量用水資源，台積電 (TSM-US) (2330-TW) 每天用水量超過 20 萬噸，相當於全台灣省每天的飲水量，需求龐大，也讓它的「賣水人」日本水處理公司 Organo，過去 5 年股價成長了近 10 倍，靠著「賣水」賺得盆滿缽滿。

但賣水也不是門簡單的生意，半導體使用的是「超純水」，有著極高的門檻，雜質含量不能超過 1 兆分之 1，相當於一座奧運賽事規格的泳池當中，不能有高於千分之一毫升的雜質，以確保晶圓無塵無雜質。

‌



晶片越先進，製程步驟越多，消耗的水量就越多，所以，在全球半導體市場規模預計達到 5,760 億美元的歷史最高水準時，超純水的需求也隨之擴大。

隨著半導體產業的發展，對超純水的要求也不斷提昇，目前大多數的半導體材料和設備，幾乎只有在產業中累積了豐富經驗的日本企業可以供應。

與台積電深度合作的 Organo，是一家擁有 70 多年歷史的綜合水處理公司，在全球半導體設備水處理領域的市佔率高達 30%。

技術實力超頂 10 奈米微粒檢測只有 Organo 做得到

能獲得台積電等半導體大廠青睞，技術實力是其得以發展的第一競爭要素。Organo 憑借其專有的薄膜技術，首創檢測 10 奈米微粒的辦法，也在 2023 年贏得了日本本土代工廠 Rapidus 在北海道的新廠項目訂單。

在半導體產業鏈中，Organo 和台積電已成為緊密的上下游，共同推動了關鍵材料的研發和生產。產業鏈整合的優勢，使得 Organo 在面對市場波動時更具韌性，這種明顯的產業壟斷優勢和持續贏得大客戶青睞的技術實力，讓 Organo 的股價在 5 年內上漲了 10 倍。

今年 5 月下旬時，Organo 股價達到歷史高峰的 8,860 日元，接近 5 年前股價的 10 倍之高。

股價上漲的本質還是要靠業績。翻開 Organo 公佈的 2024 年 3 月財報，過去一年裡營收成長 13.5% 至 1,500 億日元，而營業利益則成長 48.2% 至 225.4 億日元，表現十分亮眼。

無論如何都要用水 業績不受景氣循環影響

更關鍵的是，Organo 這個高利潤水準是可持續的。

設備及材料供應商的績效跟訂單確認息息相關，透過在手訂單就可以大致分析未來績效與競爭力狀況。 Organo 目前在手訂單為 1392.69 億日元，儘管有所降低，但也足夠作為下一財年的銷售基礎，支撐業績增長。

此外，日本當地媒體指出，Organo 是罕見較不受半導體景氣循環，財務表現能夠長年保持穩定的業內公司。即使半導體需求降低製造商減產，仍然會需要用到超純水清潔，相關供水設備的維護也沒辦法落下，給予 Organo 穩定的收入來源。