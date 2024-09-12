鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為49元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.32元，其中最高估值1.68元，最低估值0.95元，預估目標價為49元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.68(1.7)
|3.1
|3.8
|最低值
|0.95(0.95)
|0.59
|1.85
|平均值
|1.33(1.37)
|1.73
|2.71
|中位數
|1.32(1.35)
|1.59
|2.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|372,319,000
|382,432,000
|400,913,000
|最低值
|292,890,460
|329,715,420
|327,692,190
|平均值
|347,624,580
|367,184,250
|369,408,730
|中位數
|363,153,500
|373,699,000
|379,621,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.46
|1.26
|6.56
|3.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|332,619,533
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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