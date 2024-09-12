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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為49元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.32元，其中最高估值1.68元，最低估值0.95元，預估目標價為49元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.68(1.7)3.13.8
最低值0.95(0.95)0.591.85
平均值1.33(1.37)1.732.71
中位數1.32(1.35)1.592.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值372,319,000382,432,000400,913,000
最低值292,890,460329,715,420327,692,190
平均值347,624,580367,184,250369,408,730
中位數363,153,500373,699,000379,621,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.461.266.563.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		332,619,533379,896,563365,812,098253,294,668

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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