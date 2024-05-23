博錸生技與Denka集團簽訂聯合開發協議 預計2年完成開發

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-23 18:32

博錸生技 (6572-TW) 公告與日本上市公司暨檢測試劑與流感疫苗研發大廠 Denka 集團 (Denka) 進行全自動化感染性疾病多元診斷平台聯合開發簽約儀式，簽約金額為 1226 萬美元 (約新台幣 3.9 億元)，發展自動化傳染病多元診斷平台，預計 2 年內完成開發，依開發期間各個階段的達成分別認列收入。

博錸自 2019 年起與 Denka 攜手合作，為現有的「抗生素抗藥性 (AMR)」檢測，提出創新的解決方案，並於今年正式成立委託開發暨製造服務 (CDMO) 部門。此專案是由 Denka 提出的產品設計概念，取得博錸核心技術πCode® 影像晶元磁片授權後，經雙方簽署聯合開發協議，委由博錸開發小型卡匣式 Sample to Result(S2R) 全自動化感染性疾病檢測儀器及試劑。

博錸指出，其研發的專利πCode® 技術具有高靈敏度，且能同時檢測多種目標物，相較於傳統細菌培養，可縮短辨識出病原菌的時間，並進一步篩檢病原菌是否具有抗生素抗藥性，為感染性疾病診斷作出貢獻。

博錸 CDMO 協理蓑手哲 (Satoshi Minote) 表示，博錸的解決方案，不僅可以讓檢測自動化，且應用廣泛。這個合作專案，藉由πCode® 技術授權，成功完成可行性分析與產品概念設計，展現出博錸除了開發專利技術，也具備 CDMO 整合能力。

博錸董事長暨執行長曹汀則指出，博錸將奈米技術、生物傳感、生物晶片技術集成為一個小型檢測平台，且能夠快速且精準地識別病原微生物及其抗藥性的基因，有信心未來將能夠見證這個產品為醫療檢測帶來的改變。