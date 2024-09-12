台積電除息秀跳空大漲 4元股息再次上演秒填息

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-12 09:32

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (12) 日除息 4 元、參考價為每股 897 元，隨著美股強勁反彈與台積電 ADR 大漲 4.8%，今日開盤就以 936 元開出，再度上演秒填息，讓股東股利、價差雙收，市值也重返 24 兆元。

台積電 8 月營收 2,508 億 6,600 萬元，月減 2.4%，年增 33%，創下歷史次高；外資認為，台積電第三季營收有機會超越財測高標，主要來自 3 奈米產能提升以及 CoWoS 產能持續擴張，且 7 奈米等製程的產能利用率也略有改善。

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外資看好，台積電除了第三季營收創下新高外，第四季在 iPhone 處理器 A18 Pro、Mac M4 進入爬升期、基於 N3E 的新款 Android SoC 產能提升、基於 N3B 的英特爾 LunarLake 還有加密貨幣需求延續，營收再季增 10%，續戰新高。