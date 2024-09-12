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鉅亨速報

盤中速報 - 巨有科技(8227)大漲7.18%，報186.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:48


巨有科技(8227-TW)12日09:48股價上漲12.5元，報186.5元，漲幅7.18%，成交464張。

巨有科技(8227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計 ( ASIC )。系統單晶片設計服務 ( SoC Design Service )。系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具 ( IP & EDA Tools)。

近5日股價下跌1.14%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+201 張
  • 外資買賣超：+208 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張
  • 融資增減：-83 張
  • 融券增減：+59 張

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