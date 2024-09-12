盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.5%，總成交額5.46億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:49
台股今日資訊服務業類股表現強勁，12日09:49相關指數上漲2.5%，總成交額5.46億元，大盤占比1.53%。
該產業上漲家數16、下跌家數7、平盤家數4。領漲個股大綜(3147-TW)12日09:48股價上漲7元，報161.0元，漲幅4.55%。
資訊服務類指數近5日上漲0.9%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.9%
|-1.92%
|近一月
|+5.3%
|+1.88%
|近三月
|-0.9%
|-1.66%
|近六月
|+2.72%
|+3.37%
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