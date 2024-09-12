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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.5%，總成交額5.46億

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:49


台股今日資訊服務業類股表現強勁，12日09:49相關指數上漲2.5%，總成交額5.46億元，大盤占比1.53%。

該產業上漲家數16、下跌家數7、平盤家數4。領漲個股大綜(3147-TW)12日09:48股價上漲7元，報161.0元，漲幅4.55%。

資訊服務類指數近5日上漲0.9%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.9% -1.92%
近一月 +5.3% +1.88%
近三月 -0.9% -1.66%
近六月 +2.72% +3.37%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21590.72.66%
大綜1646.49%

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加權指數法興(售) 槓桿5.6

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