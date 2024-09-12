新總理今國會報告！泰交通部高官籲加速批准中泰鐵路一期最終合約 拚下月簽署

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-12 12:29

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泰國總理貝東塔今 (12) 日將向國會報告政府政策，當中最受外界矚目的便是已經動工、作為中國與泰國共建「一帶一路」重要合作計畫的「中泰鐵路」，當地媒體稱該計畫正尋求貝東塔批准，建設進度有望加快。

泰國《曼谷郵報》報導，泰國交通部副部長素拉蓬正請求總理加速批准中泰鐵路計畫中一項比較關鍵的 4-5 號建設工程合約，希望在下月簽署。此前因車站選址和文化遺產存在衝突，相關合約簽署被迫推遲，但素拉蓬稱中泰鐵路將按最初計畫建設，不會再推遲。

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素拉蓬表示，中泰鐵路一期工程 4-5 號合約的 13.3 公里路段已透過招標選定承包商，但因大城府站選址問題，使得合約簽署被推遲。該站距離被評為世界文化遺產的大城府歷史公園僅 1.5 公里，儘管規劃路線不會穿過或靠近該公園，但距離太近仍引發民眾擔憂。

在此情況下，泰國國家鐵路公司 (SRT) 已尋求與聯合國教科文組織 (UNESCO)、泰國自然資源與環境政策規劃辦公室(Onep) 協商，對建設計畫進行遺產影響評估。目前評估已完成，相關報告已提交給 UNESCO 審議。

素拉蓬表示，為降低對自然環境的影響，SRT 已同意降低該線路高架路段的高度，從 19 公尺降至 17 公尺，但不會考慮將路線移得更遠，因為這將導致預算大增，甚至讓建設再拖 10 年。

素拉蓬還說，已充分回應 UNESCO 建議，不能因為等待評估意見而推遲建設計畫。「無論 UNESCO 對此事最終意見為何，鐵路專案都必須按照最初的建設計劃推進，不會再度推遲。」

早在 2017 年 12 月份，中泰鐵路第一期工程就啟動開工儀式，原定 2021 年左右完工，但期間遇到一些問題，有疫情因素也有泰國本身的問題。