〈貴金屬盤後〉8月CPI見黏性通膨 Fed恐難大降息 黃金走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-09-12 06:14

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黃金價格周三 (11 日) 下跌，係因美國通膨數據促使投資者降低對聯準會 (Fed) 下周大幅降息的預期，導致美元和公債殖利率走強，金價承壓。

現貨黃金下跌 0.1%，至每盎司 2513.19 美元。

12 月交割的黃金期貨價格走勢持平，收每盎司 2542.40 美元。

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美國 8 月消費者物價 (CPI) 僅小幅上漲，但潛在通膨表現出一定的黏性，恐阻止 Fed 下周降息 50 個基點。

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (11 日) 公布，8 月核心 CPI 年升 3.2%，符合市場預期並與前值持平，但核心 CPI 月增 0.3%，創 4 個月來最大增幅，略高市場預期與前值的 0.2%。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「通貨膨脹仍然存在，消費者仍有此感受，如果 Fed 降息 50 個基點，就表明他們將向通膨認輸，在這節骨眼上，Fed 幾乎是被迫只能降息 25 個基點。」

CME FedWatch 工具顯示，市場目前預計美國降息 25 個基點的可能性為 87%，而數據公佈前的可能性為 71%。

根據路透社調查，大多數經濟學家認為，Fed 將在 2024 年剩下的三場政策會議上每次降息 25 個基點。調查發現 ，101 人中只有 9 人預計下周 Fed 會降息 50 個基點。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「核心 CPI 上升，或多或少會鞏固 Fed 下周降息 25 個基點的可能性，黃金可能要再等一段時間，才能刷新價格的歷史高點。」

市場現將關注周四公佈的美國生產者物價指數 (PPI) 和初請失業金人數報告。

其他貴金屬

現貨白銀上漲 0.7%，至每盎司 28.57 美元。

現貨鉑金上漲 1.5%，至每盎司 951.97 美元。

現貨鈀金上漲 5%，至每盎司 1013.25 美元。

俄羅斯總統普丁表示，莫斯科應考慮限制鈾、鈦和鎳的出口，以報復西方。