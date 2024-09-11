盤後速報 - 能率(5392)次交易(12)日除息0.3元，參考價31.3元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05
能率(5392-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為31.3元，相較今日收盤價31.60元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.95%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/12
|31.60
|0.3
|0.95%
|0.0
|2023/08/29
|25.5
|0.3018
|1.18%
|0.0
|2022/08/29
|21.7
|0.3018
|1.39%
|0.0
|2021/09/09
|23.85
|0.3018
|1.27%
|0.0
|2020/07/27
|24.75
|0.503
|2.03%
|0.2012
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