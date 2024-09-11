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鉅亨速報

盤後速報 - 能率(5392)次交易(12)日除息0.3元，參考價31.3元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05


能率(5392-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為31.3元，相較今日收盤價31.60元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.95%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 31.60 0.3 0.95% 0.0
2023/08/29 25.5 0.3018 1.18% 0.0
2022/08/29 21.7 0.3018 1.39% 0.0
2021/09/09 23.85 0.3018 1.27% 0.0
2020/07/27 24.75 0.503 2.03% 0.2012

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