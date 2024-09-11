盤後速報 - 智崴(5263)次交易(12)日除息0.5元，參考價169.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05
智崴(5263-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為169.5元，相較今日收盤價170.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.29%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/12
|170.00
|0.5
|0.29%
|0.0
|2023/07/10
|132.0
|1.4531
|1.1%
|0.0
|2020/07/24
|116.0
|5.6
|4.83%
|0.0
|2019/07/18
|204.5
|4.0
|1.96%
|0.5
|2018/07/18
|209.0
|4.0
|1.91%
|2.0
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