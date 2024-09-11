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鉅亨速報

盤後速報 - 智崴(5263)次交易(12)日除息0.5元，參考價169.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05


智崴(5263-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為169.5元，相較今日收盤價170.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.29%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 170.00 0.5 0.29% 0.0
2023/07/10 132.0 1.4531 1.1% 0.0
2020/07/24 116.0 5.6 4.83% 0.0
2019/07/18 204.5 4.0 1.96% 0.5
2018/07/18 209.0 4.0 1.91% 2.0

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