盤後速報 - 智崴(5263)下週(9月12日)除息0.5元，預估參考價173.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05
智崴(5263-TW)下週(9月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(9月5日)收盤價174.00元計算，預估參考價為173.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
智崴(5263-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為體感模擬遊樂設備。近5日股價下跌7.32%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/12
|174.00
|0.5
|0.29%
|0.0
|2023/07/10
|132.0
|1.4531
|1.1%
|0.0
|2020/07/24
|116.0
|5.6
|4.83%
|0.0
|2019/07/18
|204.5
|4.0
|1.96%
|0.5
|2018/07/18
|209.0
|4.0
|1.91%
|2.0
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