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鉅亨速報

盤後速報 - 智崴(5263)下週(9月12日)除息0.5元，預估參考價173.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05


智崴(5263-TW)下週(9月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(9月5日)收盤價174.00元計算，預估參考價為173.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

智崴(5263-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為體感模擬遊樂設備。近5日股價下跌7.32%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 174.00 0.5 0.29% 0.0
2023/07/10 132.0 1.4531 1.1% 0.0
2020/07/24 116.0 5.6 4.83% 0.0
2019/07/18 204.5 4.0 1.96% 0.5
2018/07/18 209.0 4.0 1.91% 2.0

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