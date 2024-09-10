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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額38.42億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:19


台股今日建材營造業類股表現疲軟，10日12:19相關指數下跌2.26%，總成交額38.42億元，大盤占比1.85%。

該產業上漲家數5、下跌家數43、平盤家數7。領跌個股愛山林(2540-TW)10日12:19股價下跌18元，報185.5元，跌幅8.85%。

建材營造近5日下跌5.94%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -5.94% -4.91%
近一月 -1.14% -1.51%
近三月 -2.92% -3.27%
近六月 +35.47% +6.87%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21029.74-0.54%
愛山林184.5-9.34%

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