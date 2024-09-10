盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額38.42億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:19
台股今日建材營造業類股表現疲軟，10日12:19相關指數下跌2.26%，總成交額38.42億元，大盤占比1.85%。
該產業上漲家數5、下跌家數43、平盤家數7。領跌個股愛山林(2540-TW)10日12:19股價下跌18元，報185.5元，跌幅8.85%。
建材營造近5日下跌5.94%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.94%
|-4.91%
|近一月
|-1.14%
|-1.51%
|近三月
|-2.92%
|-3.27%
|近六月
|+35.47%
|+6.87%
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