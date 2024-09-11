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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至7.16元，預估目標價為70元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 16:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.1元上修至7.16元，其中最高估值7.95元，最低估值5.85元，預估目標價為70元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.95(7.95)7.836.72
最低值5.85(5.85)4.385.17
平均值7.06(7.04)6.156.14
中位數7.16(7.1)6.176.32

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值424,350,000449,811,000461,591,980
最低值334,096,000344,119,000375,978,470
平均值382,566,580389,360,490412,282,040
中位數382,257,000375,871,000399,275,680

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.242.5810.345.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		304,172,639341,433,658625,962,605629,914,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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