鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至7.16元，預估目標價為70元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 16:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.1元上修至7.16元，其中最高估值7.95元，最低估值5.85元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.95(7.95)
|7.83
|6.72
|最低值
|5.85(5.85)
|4.38
|5.17
|平均值
|7.06(7.04)
|6.15
|6.14
|中位數
|7.16(7.1)
|6.17
|6.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|424,350,000
|449,811,000
|461,591,980
|最低值
|334,096,000
|344,119,000
|375,978,470
|平均值
|382,566,580
|389,360,490
|412,282,040
|中位數
|382,257,000
|375,871,000
|399,275,680
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.24
|2.58
|10.34
|5.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|304,172,639
|341,433,658
|625,962,605
|629,914,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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