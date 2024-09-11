美國眾院本周審議逾30項涉華提案 中方回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-11 10:25

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美國國會議員在結束長達 6 周的夏季休會後，本周返回華府，眾議院自周一（9 日）開始計劃針對一系列有關中國的提案進行表決，內容涉及香港經貿辦公室運作、限制美國與外國生物公司展開合作、禁止中國新型無人機在美國運作等。

美國眾院本周將密集討論和中國有關的法案，聲稱本周是「中國周」，預定表決超過 30 項的提案。

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中國外交部發言人毛寧周二在例行記者會上表示，堅決反對美國眾院審議通過的有關法案，針對中國企業採取歧視性措施。

毛寧強調，美方應當放棄意識形態偏見，切實尊重市場和經貿規則，停止推進有關法案，停止濫用各種藉口，無理打壓中國企業，為各國企業提供公平公正和非歧視的營商環境。

據《路透社》報導，眾院周一以 306 票對 81 票通過「生物安全法」草案，禁止美國聯邦機關與中國的華大基因、華大智造、華大基因子公司、藥明康德、藥明生物及其子公司，以及其他中國生技公司簽訂合約。

這項草案還阻止美國政府跟使用這些公司儀器或服務的公司簽約。該草案必須獲參院通過，然後才能送交總統拜登簽署。

美國眾院周一還就禁止中國無人機製造商大疆在美國運作一事進行投票，稱大疆生產的無人機，給「對美國國安帶來不可接受的風險」，並表示出於數據安全的考慮，需要將其產品從美國通訊網路中移除，這意味著大疆在未來發布的新型號無人機，將無法透過美國電信基礎設施運行。

《路透社》指出，大疆銷售的無人機，佔全美一半以上的市場。