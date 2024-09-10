search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWSA-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為35.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對新聞集團(NWSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.81元下修至0.8元，其中最高估值0.88元，最低估值0.71元，預估目標價為35.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.88(0.88)1.261.231.06
最低值0.71(0.71)0.80.941.06
平均值0.81(0.82)0.981.091.06
中位數0.8(0.81)0.971.091.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.34億109.98億114.99億107.25億
最低值103.17億104.94億106.02億107.25億
平均值104.24億107.74億111.01億107.25億
中位數104.26億108.10億111.66億107.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.160.561.060.260.47
營業收入90.08億93.58億103.85億98.79億100.85億

詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNWSA

相關行情

台股首頁我要存股
新聞集團26.39-0.79%

延伸閱讀


Empty