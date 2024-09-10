鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWSA-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為35.50元
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對新聞集團(NWSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.81元下修至0.8元，其中最高估值0.88元，最低估值0.71元，預估目標價為35.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.88(0.88)
|1.26
|1.23
|1.06
|最低值
|0.71(0.71)
|0.8
|0.94
|1.06
|平均值
|0.81(0.82)
|0.98
|1.09
|1.06
|中位數
|0.8(0.81)
|0.97
|1.09
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.34億
|109.98億
|114.99億
|107.25億
|最低值
|103.17億
|104.94億
|106.02億
|107.25億
|平均值
|104.24億
|107.74億
|111.01億
|107.25億
|中位數
|104.26億
|108.10億
|111.66億
|107.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.16
|0.56
|1.06
|0.26
|0.47
|營業收入
|90.08億
|93.58億
|103.85億
|98.79億
|100.85億
詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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