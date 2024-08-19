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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWSA-US)EPS預估下修至0.82元，預估目標價為35.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 12:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對新聞集團(NWSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元下修至0.82元，其中最高估值0.88元，最低估值0.78元，預估目標價為35.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.88(0.89)1.261.231.39
最低值0.78(0.78)0.90.991.06
平均值0.83(0.84)11.121.23
中位數0.82(0.86)0.991.11.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.34億109.98億114.99億112.13億
最低值103.13億104.94億106.02億107.25億
平均值104.22億107.71億110.98億109.69億
中位數104.38億108.29億111.87億109.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.160.561.060.260.47
營業收入90.08億93.58億103.85億98.79億100.85億

詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNWSA

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