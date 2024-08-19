鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWSA-US)EPS預估下修至0.82元，預估目標價為35.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 12:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對新聞集團(NWSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元下修至0.82元，其中最高估值0.88元，最低估值0.78元，預估目標價為35.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.88(0.89)
|1.26
|1.23
|1.39
|最低值
|0.78(0.78)
|0.9
|0.99
|1.06
|平均值
|0.83(0.84)
|1
|1.12
|1.23
|中位數
|0.82(0.86)
|0.99
|1.1
|1.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.34億
|109.98億
|114.99億
|112.13億
|最低值
|103.13億
|104.94億
|106.02億
|107.25億
|平均值
|104.22億
|107.71億
|110.98億
|109.69億
|中位數
|104.38億
|108.29億
|111.87億
|109.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.16
|0.56
|1.06
|0.26
|0.47
|營業收入
|90.08億
|93.58億
|103.85億
|98.79億
|100.85億
詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉波音急瀉道瓊血染超600點 輝達突破1000美元刷史上新高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWSA-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為32.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為9.44元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至-0.53元，預估目標價為554.00元
下一篇