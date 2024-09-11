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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估下修至0.41元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 00:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.42元下修至0.41元，其中最高估值0.51元，最低估值0.32元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.51(0.51)0.610.75
最低值0.32(0.32)0.30.38
平均值0.41(0.41)0.470.57
中位數0.41(0.42)0.480.56

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.79億17.40億18.32億18.27億
最低值16.54億16.84億17.35億18.27億
平均值16.62億17.14億17.83億18.27億
中位數16.60億17.14億17.78億18.27億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.630.200.480.261.34
營業收入11.52億12.41億12.91億15.17億16.28億

詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUDR

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