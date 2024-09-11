鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估下修至0.41元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 00:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.42元下修至0.41元，其中最高估值0.51元，最低估值0.32元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.51(0.51)
|0.61
|0.75
|最低值
|0.32(0.32)
|0.3
|0.38
|平均值
|0.41(0.41)
|0.47
|0.57
|中位數
|0.41(0.42)
|0.48
|0.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.79億
|17.40億
|18.32億
|18.27億
|最低值
|16.54億
|16.84億
|17.35億
|18.27億
|平均值
|16.62億
|17.14億
|17.83億
|18.27億
|中位數
|16.60億
|17.14億
|17.78億
|18.27億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.63
|0.20
|0.48
|0.26
|1.34
|營業收入
|11.52億
|12.41億
|12.91億
|15.17億
|16.28億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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