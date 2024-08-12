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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWSA-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為32.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新聞集團(NWSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.85元，其中最高估值1元，最低估值0.79元，預估目標價為32.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1(1)1.311.21.39
最低值0.79(0.8)0.930.991.06
平均值0.86(0.86)1.041.11.23
中位數0.85(0.84)1.011.11.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.34億110.55億113.91億112.13億
最低值101.80億103.63億104.89億107.25億
平均值103.85億107.39億109.93億109.69億
中位數104.07億107.92億110.79億109.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS----------
營業收入90.08億93.58億103.85億98.79億100.85億

詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNWSA

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