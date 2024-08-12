鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWSA-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為32.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新聞集團(NWSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.85元，其中最高估值1元，最低估值0.79元，預估目標價為32.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1(1)
|1.31
|1.2
|1.39
|最低值
|0.79(0.8)
|0.93
|0.99
|1.06
|平均值
|0.86(0.86)
|1.04
|1.1
|1.23
|中位數
|0.85(0.84)
|1.01
|1.1
|1.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.34億
|110.55億
|113.91億
|112.13億
|最低值
|101.80億
|103.63億
|104.89億
|107.25億
|平均值
|103.85億
|107.39億
|109.93億
|109.69億
|中位數
|104.07億
|107.92億
|110.79億
|109.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|90.08億
|93.58億
|103.85億
|98.79億
|100.85億
詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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